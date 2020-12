Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 03:10 Uhr

Am Freitag den 18.09.2020 wurden die Polizei, sowie die freiwilligen Feuerwehren von Kempfeld und Herrstein zu einem vermeintlichen Flächenbrand am ehemaligen Kempfelder Sportplatz gerufen.





Vor Ort stellte sich heraus, dass am Fuße eines mitten im Wald gelegenen Baumes Feuer gelegt wurde. Im Wurzelbereich hatte sich ein unterirdischer Schwelbrand entwickelt, der sich durch die extreme Trockenheit weiter ausdehnte. Nur weil ein aufmerksamer Spaziergänger dem Brandgeruch nachging und den Schwelbrand meldete, wurde schlimmeres verhindert.



Durch Zeugen wurden zuvor zwei Kinder beobachtet, die mit Fahrrädern den Sportplatz verließen. Ob diese beiden Kinder im Zusammenhang mit dem Ereignis stehen, ist bislang nicht geklärt.



Auf Grund der extremen Trockenheit bittet die Polizei zudem alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit. Ebenso sollten Kinder und Jugendliche auf die möglichen Gefahren und Folgen durch spielerischen Umgang mit Feuer sensibilisiert bzw. aufgeklärt werden.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet, dass sich die beiden Kinder und mögliche Augenzeugen mit der Dienststelle in Verbindung setzen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell