Am Sonntag, dem 09.08.2020 um 11:27 Uhr wurde durch Anwohner der Straße „Am Stabsberg“ in Schmißberg eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einem Waldgrundstück nahe der Ortslage, mitgeteilt.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte ein Brand einer ca. 150 Quadratmeter großen, unbebauten Fläche (Randlage eines Waldgrundstückes) festgestellt werden. Dieser konnte durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so dass keine Gefahr hinsichtlich einer möglichen weiteren Ausbreitung des Brandes mehr bestand.



Verletzt wurde durch den Brand niemand.



Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.



Im Einsatz befanden sich neben den Feuerwehren Schmißberg, Nohen und Birkenfeld (ca. 30 Einsatzkräfte) die Polizei Birkenfeld sowie Medienvertreter.



