Vandalismus/Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am Montag, dem 11.04.2022, in dem Zeitraum von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde ein geparkter roter Mazda Geländewagen beschädigt.

Das Fahrzeug stand in dem Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Trierer Straße Höhe HNR 44. Mittels spitzem und festem Gegenstand wurden beide Türen der Beifahrerseite zerkratzt. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zur Tat erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 oder per Email unter pihermeskeil@polizei.rlp.de .



