Vandalismus und Diebstahl in der Agrobstraße

Trier OT Ehrang (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 29.04.2022, gegen 07:15 Uhr bis Samstag 30.04.2022, gegen 14:00 Uhr kam es in der Agrobstraße in Trier OT Ehrang zu einer erheblichen Sachbeschädigung an einem Wohnmobil und einem Wohnanhänger.