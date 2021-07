Vandalismus – Schaukasten der Gemeinde beschädigt

Augenscheinlich wurden durch Hitzeeinwirkung zwei Löcher in die Plexiglasscheibe eingebrannt, wodurch diese in der Folge eingerissen ist. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf den Zeitraum von Freitag, 09.07.21 bis Dienstag, 13.07.21. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen, welche im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06530/9151-0 in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Hermeskeil

06503/9151-0

pihermeskeil@polizei.rlp.de



