Vandalismus, Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, dem 18.04.22 bis Dienstag, dem 19.04.2022, kam es auf dem Gelände der ehemaligen französischen Kaserne in Saarburg-Beurig zu einem Fall von Vandalismus.

Bislang unbekannte Täter warfen oder schlugen eines der Fenster der ehemaligen Sporthalle der Kaserne ein und stiegen hierdurch in das Gebäude ein. Im Inneren begingen sie zumindest eine Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Fahrzeug.

Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen getroffen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat selbst oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



