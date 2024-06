Vandalismus in Trierer Fußgängerzone

In der heutigen Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 14.06.2024, wurden gegen 02:50 Uhr im Bereich der Nagelstraße in der Trierer Fußgängerzone mehrere jugendliche Personen mitgeteilt, welche durch randalierendes Verhalten und Vandalismus aufgefallen waren.

Anzeige



In nahezu der gesamten Fußgängerzone wurde durch die eintreffenden Polizeibeamten eine Spur der Verwüstung festgestellt. Zahlreiche privat, aber auch durch die Stadt aufgestellte Blumenkübel und Mülltonnen wurden umgeworfen und teilweise beschädigt. In der Jesuitenstraße konnte sogar ein PKW festgestellt werden, auf dem sich ein Blumenkübel und eine große Menge Erde befand.

Zeugen und Geschädigte des Geschehens mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Trier melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell