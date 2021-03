Trier

Vandalismus auf einer Baustelle in Trier-Feyen

Am Sonntag, den 14.03.2021 zwischen 17:15 Uhr und 18:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter Baumaschinen-Fahrzeuge und LKWs auf der Baustelle „Castelnau Mattheis“ in der Albert-Carmus-Allee in Trier- Feyen Insgesamt wurden bei 11 Fahrzeuge unter anderem die Scheiben eingeschlagen und weitere erhebliche Beschädigungen an Baumaschinen vorgenommen.