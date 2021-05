Trier

Vandalismus an mehreren Fahrzeugen

In der Nacht vom 01.05.2021 auf den 02.05.2021 kam es gegen 00:30 Uhr in Trier- West im Bereich der Eurener Straße und dem Trierweilerweg zu Sachbeschädigungen an mehreren am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen.