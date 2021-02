Vandalismus an Lagerhalle

02.2021, auf Mittwoch,10.02.2021, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Lagerhalle in der Straße Im Nachen in 55743 Idar-Oberstein. Hierbei wurden mehrere Fensterscheiben durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/561-0.



