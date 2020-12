Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 21:11 Uhr

Heidenburg

Vandalismus an Grillhütte in Heidenburg

In der Nacht von Samstag den 05.09.20 auf Sonntag den 06.09.20 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Grillhütte in Heidenburg durch unbekannte Täter.