Vandalen unterwegs an Heiligabend

In der Nacht vom 24.12. auf den 25.12.2021 kam es in der Hauptstraße im Stadtteil Idar zu einem Diebstahl von drei Beleuchtungsmitteln, einem rosafarbenen Beistelltisch und grauen Blumenübertöpfen in Rosenform.

Ein/e unbekannte/r Täter/in entwendete die Dekoration von einem Hauseingang und verließ die Tatörtlichkeit offenbar in Richtung Stadtteil Tiefenstein. Entlang der Tiefensteiner Straße konnten zwei weiße Kugelleuchten zerstört aufgefunden werden. Es entstand ein Gesamtschade in Höhe von ca. 120 Euro.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.



