Update zum Raubüberfall auf eine 86-jährige Frau auf dem Parkplatz der Kreissparkasse vom 18.12.2023

Noch am Tattag konnte eine männliche Person in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Da sich der Tatverdacht gegen ihn aber nicht erhärten ließ, wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Idar-Oberstein laufen indes in alle Richtungen weiter. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen der KSK Birkenfeld konnte am Tattag um 11.27 Uhr eine dunkel gekleidete, vermutlich männliche Person auf einer Sequenz erkannt werden, die aus Richtung des Tatorts im Laufschritt in Richtung Saarstraße unterwegs gewesen ist. Hierbei dürfte es sich um den Täter auf der Flucht gehandelt haben. Die Kripo setzt nunmehr auf Zeugen, die auf das auffällige Verhalten dieser Person aufmerksam geworden sind. Sie werden gebeten, sich entweder bei der Kripo Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610, oder bei der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782-9910 zu melden.



