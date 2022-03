Update: Raubüberfall auf ED-Tankstelle in Rhaunen

Nach dem Überfall am vergangenen Samstagabend, 5. März, gegen 20.50 Uhr auf die ED-Tankstelle in Rhaunen, Am Wartberg, (unsere Pressemitteilung vom 6.22, 00.11 Uhr – https://s. rlp. de/gTSzj ), bei dem zwei maskierte, vermutlich männliche Täter ein Angestellte mit einem Messer bedrohten und Bargeld sowie Zigaretten raubten, fahndet die Kriminalpolizei nun mit Fotos nach den Flüchtigen.

Nach dem Überfall am vergangenen Samstagabend, 5. März, gegen 20.50 Uhr auf die ED-Tankstelle in Rhaunen, Am Wartberg, (unsere Pressemitteilung vom 6.3.22, 00.11 Uhr – https://s.rlp.de/gTSzj ), bei dem zwei maskierte, vermutlich männliche Täter ein Angestellte mit einem Messer bedrohten und Bargeld sowie Zigaretten raubten, fahndet die Kriminalpolizei nun mit Fotos nach den Flüchtigen.



Die Täter werden wie folgt beschrieben:



Erster Täter: Vermutlich männlich, ca. 175 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte dunkle Augen, dunkle Haare und einen dunklen Bart. Maskiert war er mit einer blauen Sturmmaske, einer schwarzen Kapuzenjacke und einer grauen Jogginghose. Zudem trug er auffällige weiße Turnschuhe mit roten Schnürsenkeln, vermutlich der Marke Nike. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch. Die Angestellte bedrohte er mit einem ca. 20 cm langen Küchenmesser mit vermutlich weißer Klinge.



Zweiter Täter: Vermutlich männlich, ca. 180 – 185 cm groß und von hagerer Gestalt. Er hatte kurze braune Haare, war mit einer schwarzen Sturmmaske maskiert und trug ebenfalls eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und graue NIKE-Schuhe mit schwarzem NIKE-Emblem. Auch er führte ein ca. 20 cm langes Küchenmesser mit sich, das eine rote Klinge hatte.



Die Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Idar-Oberstein geführt. Fotos der Täter sind auf der Fahndungshomepage der Polizei Rheinland-Pfalz einsehbar: https://s.rlp.de/gYCB9



Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu der Tat oder den Tätern unter der Telefonnummer 06781/5610 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



