Unwetter sorgt für mehrere Einsätze im Trierer Stadtgebiet

So wurde unter anderem die Überdachung des Weinstandes am Hauptmarkt umgeweht. Durch das herabfallende Dach wurde eine Person am Kopf getroffen und leicht verletzt.

Im Rautenstrauchpark, nahe der Treviris-Passage, schlug ein Blitz in einem Baum ein und spaltete diesen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Darüber hinaus wurden an mehreren Stellen im Stadtgebiet geparkte Pkw durch herabfallende Gegenstände und Äste beschädigt. Auch kam es zu Ampelausfällen an verschiedenen Kreuzungen.



