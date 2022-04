Unverschämte, illegale Sperrmüllentsorgung

Unbekannte Täter entsorgten am 23.04.2022 mehr als 20 Altreifen, zwei Kühlschränke, eine Couch und mehrere Pressspanplatten unerlaubt im Wald bei Frauenberg.

Der Ablagerungsort liegt zwischen der Kreisstraße 12 von Frauenberg zur L 176 und dem Gräfinnen Loretta Wanderweg.



Sollten sie Hinweise auf den/die Verursacher geben können, wenden sie sich bitte an die Polizei in Baumholder



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Baumholder

St.-Hubertus-Str. 1

55774 Baumholder

Tel.: 06783/9910

pibaumholder@polizei.rlp.de









