Ungewollter Tagessieger mit 170 km/h bei erlaubten 100 km/h

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Dienstgebiet Polizeiinspektion Trier (ots) – Am 20.06.2024 führten Beamte/*innen der Polizeiinspektion Trier mehrere größere Verkehrskontrollstellen an gefährlichen und unfallträchtigen Örtlichkeiten in deren Dienstgebiet durch.