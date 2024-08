Ungewöhnliche nächtliche Rettungsaktion -„Widerstand“ konnte nur unter großer Kraftanstrengung gebrochen werden

In der Nacht vom 28.08. auf den 29.08.2024 meldete sich ein Bürger bei der hiesigen Dienststelle und hatte verdächtige Geräusche aus seinem Garten wahrgenommen.

Als dieser dann allen Mut zusammengefasst hatte, ging er nachschauen und glaubte seinen Augen nicht. In seinem Gartenpool hatte sich ein Reh zu nächtlichen Schwimmübungen eingefunden. Das Reh machte keine Anstalten das kühle Nass zu verlassen und schwamm fröhlich seine Runden. Auch beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten schwamm das Trier immerwährend im Kreis. Bei dem Versuch das Reh aus dem Pool zu befreien leistete dieses großen „Widerstand“, wollte das kühle Wasser nicht verlassen und zeigte sich als guter Schwimmer. Erst mit Hilfsmitteln und großem Kraftaufwand gelang es, dass Reh aus dem Pool zu befreien. Das Tier blieb unverletzt und rannte in die Wildnis davon.



