Unfallverursacher in Waldrach gesucht

In der Nacht von Samstag, den 31.07.2021, auf Sonntag, den 01.08.2021, kam es in der Ortslage Waldrach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der Verursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße „Im Kändelchen“ und kam in Höhe der Kirche aus noch nicht geklärter Ursache von der Straße ab. Hierbei wurde das dortige Geländer vor der Kirche beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.



