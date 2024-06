Unfallhergang unbekannt – Zeugen gesucht

Anzeige

Aufgrund eines Bremsvorgangs sollen hierbei zwei Fahrgäste in einem Stadtbus der Linie 3 gestürzt sein. Die verletzten Fahrgäste wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.



Bisher sind sowohl der Unfallhergang als auch die Personalien einer der gestürzten Personen unbekannt.

Zeugen, welche hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779 5210 in Verbindung zu setzen.



