Unfallflucht/Geparkter Polo beschädigt und abgehauen

Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können werden gebeten sich mit der Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503 91510

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell