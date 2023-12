Unfallflucht-Außenspiegel eines VW Transporter beschädigt/ Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, den 18.12.2023 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel an einem schwarzen VW Transporter 7HC / KOMBI.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der VW Transporter stand auf der Friedrich-August-Straße in Birkenfeld am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kreisverkehr Innenstadt geparkt. Der unbekannte Autofahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Fluchtfahrzeug vermutlich um einen Transporter der Marke Opel Movano oder Renault Master handeln.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782-9910 entgegen.



