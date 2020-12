Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 08:31 Uhr

Züsch

Unfallflucht – Polizei sucht flüchtiges Firmenfahrzeug

Am Donnerstag, den 22.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:45 Uhr in der Ortslage Züsch zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht.