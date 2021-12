Unfallflucht mit Einkaufswagen

Am 01.12.2021, von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr, ereignete sich am Wasgau-Markt Birkenfeld (Wasserschieder Straße 42; hinterer Parkplatz) eine Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Fußgängers und eines PKWs.

Nach Aussagen des Zeugen und anhand des Schadenbildes dürfte ein Fußgänger mit seinem Einkaufswagen den in der Parkfläche stehenden PKW touchiert haben. Hierbei wurde die hintere rechte Fahrzeugseite (Delle; Lackschaden) am roten Audi A 4 beschädigt. Der Fußgänger flüchtete unerlaubt vom Unfallort.



Wer kann Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben?

Entsprechende Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782/9910



