Unfallflucht mit anschließenden Metalldiebstahl am Lidl Hermeskeil

Am Donnerstag, den 23.11.2023 wurde der PI Hermeskeil ein beschädigtes Geländer an der LKW-Anlieferung des Lidl Marktes gemeldet.

Ein bislang unbekannter LKW-Führer hat vermutlich beim Rangieren das Geländer abgerissen und sich danach unerlaubt

vom Unfallort entfernt.



Der Schaden wurde bereits am Freitag, den 17.11.23 von Mitarbeitern entdeckt.



Bei der Unfallaufnahme wurde heute bekannt, dass das beschädigte Metallgeländer, welches am Montag, den 20.11.23 noch auf der Rampe lag,

durch unbekannte Täter entwendet wurde. Der Schaden wurde auf ca. 1000 Euro beziffert.



Sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht, oder zum Metalldiebstahl richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der

Telefonnummer: 06503/91510, oder per Mail an: pihermeskeil@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermskeil



Telefon: 0603/915110

pihermeskeil@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell