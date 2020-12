Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 19:21 Uhr

Idar-Oberstein

Unfallflucht in Weierbach

Am Mittwoch, dem 18.11.2020 zwischen 09:00 und 12:30 Uhr, ereignete sich in der Dickesbacherstraße in Idar-Oberstein, Stadtteil Weierbach, eine Verkehrsunfallflucht.