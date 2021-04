Idar-Oberstein

Unfallflucht in Idar

Zwischen Dienstag, 30.03.2021, 15:00 Uhr, und Freitag, 02.04.2021, 14:00 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand in der Unteren Flurstraße in Idar-Oberstein geparkter PKW beschädigt.