Idar-Oberstein

Unfallflucht in der Vollmersbachstraße

Am Donnerstag, 10.02.2022, vermutlich zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr, wurde eine Straßenlaterne, die sich auf dem Gelände des Lidl Parkplatzes in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein befand, beschädigt.