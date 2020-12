Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 21:10 Uhr

Idar-Oberstein

Unfallflucht in der Vollmersbachstraße

Am Samstag, dem 29.08.2020 zwischen 12:55 Uhr und 13:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Action-Marktes in der Vollmersbachstraße 65 in 55743 Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht.