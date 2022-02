Unfallflucht in der Straße „Auf Wack“

In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar, vermutlich am heutigen Morgen gegen 7 Uhr, kam es in der Straße „Auf Wack“ in Thalfang zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Besitzer eines schwarzen Ford Mondeo stellte am Morgen gegen 8 Uhr fest, dass der PKW entlang der Fahrerseite einen erheblichen Streifschaden aufwies. Der PKW war über Nacht mit der Fahrerseite in Richtung Fahrbahn längs am Straßenrand geparkt worden.

Dem Schadensbild nach zu urteilen streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs den geparkten PKW.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Morbach sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können.



