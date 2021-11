Unfallflucht in der Mittelbollenbacher Straße in Idar-Oberstein. Schwarzer Audi oder VW mit beschädigtem Außenspiegel auf der Beifahrerseite gesucht.

Idar-Oberstein (OT Mittelbollenbach) (ots) – In der Nacht vom 09.11.2021 auf den 10.11.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mittelbollenbacher Straße in 55758 Idar-Oberstein.

Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines PKW, welcher am Fahrbahnrand parkte, beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Audi oder VW. Teile des Außenspiegels von dessen Beifahrerseite konnten an der Unfallörtlichkeit aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781-5610 entgegen.



