Unfallflucht in der Mainzer Straße -- Verursacher fährt einfach weiter

Am 21.01.2021 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr zu einer Unfallflucht im Einbahnstraßenbereich der Mainzer Straße in Idar-Oberstein.





Hierbei wurde an einem schwarzen Skoda, welcher am linken Fahrbahnrand vor einer Naturheilpraxis abgestellt war, der rechte Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Polizei in Idar-Oberstein bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe!



Wer Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/561-0 zu melden.



