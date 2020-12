Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 13:01 Uhr

In der Nacht von Dienstag, 13.10.2020 auf Mittwoch, 14.10.2020, wurde ein silberner PKW der Marke Ford von einem anderen Fahrzeug an dem vorderen Kotflügel beschädigt.

Der PKW war in der Zeit von 23:00 Uhr bis 09:45 Uhr auf einer Parkfläche in der Bismarckstraße Idar-Oberstein geparkt. Als der Fahrer zum Fahrzeug zurück kam, konnte auf der Fahrerseite eine Beschädigung an dem vorderen Kotflügel festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 / 5610 gegeben werden.



