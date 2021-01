Aach

Unfallflucht in Aach-Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 25.01.2021, zwischen 15:50 Uhr und 16:15 Uhr, wurde in Aach ein in der Verlängerung der Neuhauser Straße in Fahrtrichtung Neuhaus am Fahrbahnrand geparkter silbergrauer Pkw, Ford C-Max, an der linken Fahrzeugseite beschädigt.