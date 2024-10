Unfallflucht – Geschädigter gesucht

Am Donnerstag, 10.10.2024, gg. 12.15 Uhr, meldet die Fahrerin eines Pkws telefonisch von Zuhause, dass sie dort einen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug feststellte.

Zur Entstehung des Schadens gab die Frau aus dem Saarland an, dass sie gegen 11.20 Uhr vermutlich beim Rangieren auf dem öffentlichen Parkplatz in der Hauptstraße in Birkenfeld einen geparkten Pkw touchiert und deswegen wahrscheinlich auch beschädigt haben muss. Fabrikat und Kennzeichen dieses Pkws kann die Verursacherin nicht benennen. Eventuell soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen gehandelt haben.



Die Polizei Birkenfeld bittet Zeugen, die das Unfallereignis beobachtet haben, sich bei der Dienststelle zu melden. Insbesondere wird jedoch der Unfallgeschädigte gesucht, um seine Rechte hinsichtlich der Schadensregulierung zu wahren.



