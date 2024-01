Unfallflucht auf Parkplatz EDEKA Decker Hoppstädten

In der Zeit von Samstag, 27.01.2024, 16.00 Uhr, bis zum Sonntag, 28.01.2024, 13.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes Decker in der Saarstraße, ein schwarzer Pkw VW Golf mit WND-Kennzeichen von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der hinteren Tür auf der Beifahrerseite gestreift und beschädigt.

Lackschaden am Pkw VW Golf im Bereich der hinteren Tür der Beifahrerseite Foto: Polizeidirektion Trier





Der geschädigte VW Golf stand hierbei auf dem Kundenparkplatz rückwärts eingeparkt, direkt rechtsseitig an der Grundstücksmauer zum angrenzenden Mehrfamilienhaus und wurde von dem Verursacherfahrzeug in dem Moment gestreift, als dieses die links daneben befindliche Parkbox befuhr oder verließ.



Wegen der Lage der Parkboxen ist davon auszugehen, dass sich der Unfall während des regulären Geschäftsbetriebs am Samstagnachmittag oder -abend ereignete, als noch Kundenverkehr herrschte. Eventuell kommt auch ein Unfallgeschehen am Sonntagvormittag in Frage. Hinweise auf das mögliche Verursacherfahrzeug liegen derzeit nicht vor.



Die Polizei Birkenfeld sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können. Diese werde unter Tel. 06782 / 9910 entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Telefon: 06782 – 9910

www.polizei.rlp.de/pd.trier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell