Unfallflucht auf Hornbachparkplatz

Am Dienstag, den 09.03.2021 zwischen 15 Uhr und 16 Uhr kam es in Trier auf dem Hornbach-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.





Zwischen 15 und 16 Uhr wurde ein parkender grauer Audi S5 im Heckbereich erheblich beschädigt.



Der Verkehrsunfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen verkehrsrechtlichen Pflichten nachzukommen.

Entlang des Heckbereichs des Fahrzeuges sind erhebliche Lackschäden festzustellen. Auffallend sind rote Lackspuren, die am PKW entlang des Schadens anhafteten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Personen, die Zeugen des Unfalls wurden, oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können oder ein Fahrzeug mit entsprechendem Schaden aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



