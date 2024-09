Unfallflucht auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte in Reinsfeld

Am Donnerstag, dem 12.09.2024, ereignete sich zwischen 07:40 Uhr und 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte in Reinsfeld.

Ein dort geparkter silberfarbener Toyota wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten PKW konnten an der rechten Fahrzeugfront rote Fremdlackanhaftungen festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter der Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



