Birkenfeld

Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz „Jysk“

Am Freitagmorgen, dem 22.12.2023 zwischen 07:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf einem öffentlichen Parkplatz der dortigen Einkaufsmärkte in der Brückener Straße in Birkenfeld zu einer Unfallflucht.