Unfallflucht am Seniorenheim St. Anna in Hoppstädten-Weiersbach

Am 14.02.2022, von 07:40 Uhr bis 13:03 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz am Alten- und Pflegeheim St. Anna (Zum St. Annahaus 3; 55768 Hoppstädten-Weiersbach) eine Verkehrsunfallflucht.

Anhand des Schadenbildes am beschädigten PKW (grauer Audi A6), dürfte ein anderer PKW beim Rangieren, den dort in der Parkfläche stehenden Audi A6 touchiert haben. Hierbei wurde die hintere rechte Fahrzeugseite (Kratzer im Bereich Heckstoßstange/Kotflügel) am grauen Audi A 6 beschädigt. Der Unfallgegner flüchtete unerlaubt vom Unfallort.



Wer kann Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben?

Entsprechende Hinweise bitte bei der zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld mitteilen.



