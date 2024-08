Schweich

Unfallflucht

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am 27.08.2024, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 wurde auf dem DM-Parkplatz im Ermesgraben in Schweich ein parkender, weißer PKW Audi A4 Avant durch ein anderes parkendes Fahrzeug beschädigt.