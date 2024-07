Schweich

Unfallflucht

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Zeit vom 27.07.24, 19.00 Uhr bis 28.07.24, 18.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Friedhofes in Schweich in der Bergstraße 20 ein parkender PKW, BMW durch einen vermutlich ebenfalls parkenden PKW an der vorderen Stoßstange beschädigt.