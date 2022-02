Birkenfeld

Unfallbeteiligter gesucht

Am 09.02.2022 ereignete sich gegen 16:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des „BIG-Center“ in der Bahnhofstraße in Birkenfeld, bei dem durch einen bekannten Fahrzeugführer ein bislang unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beschädigt wurde.