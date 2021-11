Unfallbeteiligter blauer Ford Fusion gesucht

Der 32-jährige Geschädigte fuhr mit seinem Firmenfahrzeug die Straße Am Talweiher in Birkenfeld, aus Richtung Fa. Wiegand kommend, in Fahrtrichtung Stadtmitte.

In Höhe des Biomarktes parkte ein weißer Lieferwagen auf der Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende blaue Ford fuhr trotz Gegenverkehrs an dem Lieferwagen vorbei und prallte mit dem linken Außenspiegel gegen das Fahrzeug des Geschädigten.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR



