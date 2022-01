Unfallbeschädigter Nissan Navara (Pick-up) gesucht! Trittbrett blieb an der Unfallstelle zurück!

Idar-Oberstein (OT Mittelbollenbach) (ots) – Verkehrsunfallflucht in Mittelbollenbach Am 10.01.2022 ereignete sich gegen 01:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in 55743 Idar-Oberstein (OT Mittelbollenbach).