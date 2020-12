Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 01:20 Uhr

Leiwen

Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

In der Nacht zum Sonntag, den 02.08.2020, gg. 03:30 Uhr, wurde ein in der Poststraße in Leiwen, am Fahrbahnrand parkender grauer PKW Mitsubishi, von einem weißen PKW, der rückwärts von dem Parkplatz gegenüber dem Club Monopol ausparkte, beschädigt.