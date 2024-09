Schweich

Unfall verursacht und geflüchtet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am Samstag, 07.09.2024 wurde in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 23:00 Uhr auf dem EDEKA-Parkplatz in Schweich ein geparkter PKW der Marke VW durch einen vermutlich aus- oder einparkenden PKW beschädigt.