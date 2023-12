Schweich

Unfall verursacht und geflüchtet

Am Montag, den 11.12.2023, zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr ist es in Schweich, auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes in der Brückenstraße 2, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.