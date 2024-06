Trier-Ehrang

Unfall versursacht und geflüchtet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am 28.06.2024 in der Zeit von 14:45 Uhr bis 17:10 Uhr wurde in Trier-Ehrang auf einem Parkplatz in der Straße „Zur Stadtmauer“ ein PKW der Marke VW von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.