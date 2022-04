Unfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Am heutigen Ostermontag, 18.04.2022 waren am Nachmittag zwei Motorradfahrer in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Beide Fahrzeuge befuhren hintereinander die K77, von der L151 kommend, in Richtung Mertesdorf. An der Abfahrt zur K140, in Richtung Kasel, wollte das vorausfahrende Zweirad nach links abbiegen und bremste hierzu. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen bemerkte der Fahrer des nachfolgenden Motorrads dies zu spät und fuhr scheinbar ungebremst auf das abbiegende Fahrzeug auf. Beide Fahrer stürzten zu Boden; einer wurde hierdurch leicht, ein weiterer wurde schwer verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.



